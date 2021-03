CM teve grande crescimento nos últimos anos e chegou a mais de 70% de usuários de internet fibra óptica

O ano de 2020 trouxe muitas mudanças na vida das pessoas. No entanto, algumas já eram comentadas anteriormente por especialistas da área, como a da necessidade de se manter cada vez mais conectado. Com a pandemia, muitas atividades presenciais passaram a ser à distância, intensificando cada vez mais esse movimento para digitalização e conectividade.

Em Campo Mourão, a situação não foi diferente. Um estudo realizado pela Selectra, empresa especializada no mercado de telecomunicações, analisa como evoluíram as modalidades de internet no município. O dado que mais chama a atenção na pesquisa é o crescimento constante do uso de internet fibra óptica. Chegando aos 71,2% de usuários em 2020. Tendo em vista que o valor em 2019 era de apenas 21,4%, nota-se grande influência da pandemia no aumento do uso dessa tecnologia.

Esses dados demonstram a importância que a população da cidade expressam pela qualidade do serviço prestado, tendo em conta que a fibra óptica fornece a melhor relação custo/qualidade. Além disso, outro dado importante é a decadência do uso de internet via cabos metálicos. Líder do setor por muitos anos no país, a queda se dá pelo fato de que hoje em dia temos muitos softwares que medem a velocidade de internet. Geralmente a contratada está muito longe da entregada por esse serviço, danificando sua relação com o consumidor.

A modalidade de satélite ainda possui uma representatividade mínima na cidade. Apesar de não ter uma porcentagem grande hoje em dia, num futuro próximo poderá dominar o mercado, pelo simples fato de chegar em quase todas as localidades, diferentemente da fibra óptica. O fornecimento via rádio variou muito no período analisado, ainda não tendo um mercado consolidado. Veja abaixo os dados do estudo.