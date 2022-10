Motorista morre ao perder o controle da direção e capotar fora da rodovia

Um trágico acidente ocorrido no final da tarde desta quinta-feira, 20, causou a morte de Emidio Carvalho da Silva, 64 anos, que seria morador de Barbosa Ferraz. O acidente ocorreu por volta das 17h30, na rodovia PR-082, próximo ao trevo de acesso a Fênix.

Carvalho dirigia um veículo VW/Gol, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em uma curva, sendo ejetado para fora do carro. O tempo chuvoso pode ter sido uma das causas do acidente.

Uma ambulância do Samu e a equipe de socorro do Hospital Municipal de Fênix prestaram os primeiros atendimento e até o helicóptero do Samu chegou para dar apoio, mas a vítima morreu no local.

Uma das hipóteses é de que ele tenha sofrido um mal súbito ao volante. Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica fizeram o levantamento do acidente e o corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

Com informações: Colunanews – Fotos: Aeromédico Samu