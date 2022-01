Motorista discute com amásia, sai de carro e bate em muro na região

Um homem de 34 anos foi preso por direção perigosa, por volta das 21h30 dessa terça-feira, na cidade de Barbosa Ferraz. Ele foi detido após colidir o carro contra um muro, na rua Osvaldo Cruz, e supostamente ameaçar populares com uma arma de fogo.

No carro dele foi encontrado parte de um simulacro. Após a colisão e as supostas ameaças, os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o veículo bastante danificado sobre uma calçada, na rua Doutora Maria Laura Alvin Sarmento.

Neste momento os policiais avistaram o condutor sair do carro e entrar na residência. O homem foi abordado e relatou que havia discutido com sua amásia, por isso tinha saído de casa transtornado e que realmente havia praticado arrancada brusca, onde acabou perdendo o controle do veículo vindo a colidir em um muro.

Durante o atendimento da ocorrência, o homem ficou agitado e agressivo, tratando a equipe de forma ameaçadora, alegando que teria vindo de São Paulo e que não tinha medo de polícia. A companheira dele esteve no local e confirmou que houve uma discussão, porém não houve agressão.

Na casa os policiais localizaram a outra parte do simulacro. O homem, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, se negou a realizar o teste do etilômetro. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz para os procedimentos cabíveis. O veículo Ford/Fiesta foi recolhido e encaminhado à Ciretran de Barbosa Ferraz.