Moradora de Barbosa Ferraz precisa de R$ 20 mil para cirurgia de emergência

Uma moradora de Barbosa Ferraz, identificada por Poliana, 29 anos, vive um drama por conta de uma doença grave que a acometeu: a Hidrocefalia. Segundo familiares, a família precisa de R$ 20 mil para que ela passe por uma cirurgia de emergência.

Sua irmã, Pamela, informou ao Blog do Adrialdo, de Barbosa Ferraz, que a doença já afetou parte da visão e parte do movimento do braço de Poliana. Com isso se faz necessário realizar uma cirurgia de urgência, com prazo de até 72 horas, contando a partir da última quarta-feira (7).

Os médicos informaram aos familiares que a paciente pode entrar em coma, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado. O valor é de R$ 20 mil, contando com o período de internamento e pós-operatório, porém a família não dispõe desse valor para o tratamento.

Qualquer ajuda financeira pode ser feita por meio link da vakinha: https://www.vakinha.com.br/r/1978550/1963591 ou pelo PIX: 44997059642.