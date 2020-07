Mais de 200 famílias serão beneficiadas pelo “Compra Direta” em Barbosa Ferraz

Produtores da agricultura familiar ligados à Associação de Feirantes de Barbosa Ferraz (AFEIBARF) iniciaram na segunda-feira (6), o fornecimento de alimentos a entidades assistenciais de Barbosa Ferraz, por meio do Programa Compra Direta Paraná.

O programa irá beneficiar mais de 200 famílias barbosenses, e será executado em três meses, podendo ser prorrogado por até seis meses, com investimento de R$ 74.482,92.

O mesmo contará com o apoio das entidades sociais do município: CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, Casa Lar de Barbosa Ferraz e Lar dos Idosos Santa Rita.

No Paraná, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) prevê um investimento de R$ 20 milhões com este programa social, que tem como foco principal promover o acesso à alimentação saudável à população mais carente, incentivando a agricultura familiar, ampliando a geração de renda e fortalecendo o desenvolvimento local.

Para o Produtor Luiz Félix, os recursos chegaram em boa hora, pois irá movimentar a economia de 32 famílias de agricultores familiares, vinculados à Associação dos Feirantes de Barbosa Ferraz (AFEIBARF), dando mais esperança ao pequeno produtor.

“Com a pandemia as vendas caíram muito e a partir de agora teremos mais fôlego para tocar nossa produção”, disse ele.

Zegilda Cafisso, responsável pelo Lar dos Idosos Santa Rita de Barbosa Ferraz disse que esses alimentos irão fazer toda a diferença no município, principalmente neste momento de pandemia do coronavírus. “O ato de lembrarem do Lar e de seus moradores faz toda a diferença, por isso nosso agradecimento pelo empenho de todos.”

Para os extensionistas do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR – EMATER), Rafael Piovezan, Marcelo Agenciano e Marcos Brito, o Programa Compra Direta Paraná, além de apoiar a população mais vulnerável no enfrentamento do coronavírus, fornecendo alimento saudável, o programa busca estimular o Cooperativismo e o Associativismo.

O programa passa a ser um canal a mais de distribuição, garantindo renda e trabalho ao pequeno agricultor familiar.

A agricultura familiar do munícipio de Barbosa Ferraz é marcada pela diversidade agrícola e pecuária, incluindo produção de frutas, hortaliças, legumes, temperos e manufaturados como pães e bolachas caseiras que estão contemplados no programa.

O projeto é desenvolvido em parceria entre o Núcleo Regional SEAB – Campo Mourão, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Barbosa Ferraz e IDR-PR – Unidade Local de Barbosa Ferraz.

Fonte- Instituto Emater – unidade municipal de Barbosa Ferraz