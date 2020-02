Irmão de ex-prefeito de Barbosa Ferraz morre após contrair dengue

A dengue pode ter causado mais uma morte em Barbosa Ferraz. Rubens Coneglian, irmão do ex-prefeito de Barbosa Ferraz, Arnaldo Coneglian e pai do ex-vereador José Eduardo Coneglian tinha 86 anos e faleceu na madrugada de hoje.

Familiares informaram que Rubens começou a passar mal na última semana e na segunda-feira (10), exames de laboratório confirmaram que ele havia contraído a dengue.

Como o estado de saúde se agravou, ele precisou ser internado na Santa Casa de Campo Mourão na quarta-feira, onde permaneceu internado até o início da madrugada de hoje, falecendo por volta da 0h30.

O corpo está sendo velado na Rua Río Grande do Sul, em frente ao estádio municipal. O sepultamento deve acontecer no Cemitério Municipal de Barbosa Ferraz, neste sábado (15), às 17h.

Apesar de todos os indícios, a causa da morte segue sendo investigada pela Secretaria Estadual de Saúde, que só após a conclusão de exames laboratoriais é que divulga o resultado. Caso seja confirmada, esta seria a segunda morte causada pela dengue no município, que enfrenta epidemia da doença. No início deste mês, Santil de Oliveira, de 67 anos, também morador de Barbosa, não resistiu e morreu no hospital Pronto Socorro de Campo Mourão.

Informações Coluna do Rato