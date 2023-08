Bandidos assaltam família em propriedade rural em Barbosa Ferraz

Quatro bandidos armados com uma pistola invadiram uma propriedade rural no município de Barbosa Ferraz, por volta das 19h dessa quinta-feira (24), onde mantiveram uma família refém até por volta das 20h30, quando saíram levando dinheiro e outros pertences das vítimas.

A ocorrência foi registrada na Estrada do Bandeira. Os moradores ficaram trancados em um cômodo da casa e quando conseguiram sair, pediram ajuda a um vizinho.

De acordo com as informações repassadas pelas vítimas para a Polícia Militar, a família estava no interior da residência quando chegou um veículo Sedan de cor prata, com quatro homens.

Um deles usava um colete balístico e portava aparentemente uma pistola. Ele se apresentou como membro do Gaeco dizendo que estariam ali na propriedade para averiguar uma denúncia de compra ilegal de agrotóxico.

No entanto, a família logo percebeu que se tratava de um assalto. O bando revirou a casa em busca de dinheiro. Também roubaram relógio, celulares e as chaves de uma moto Biz e de um veículo do morador.

As vítimas relataram que ficaram sob custódia dos assaltantes até por volta das 20h quando foram trancados em um quarto. A Polícia Militar fez diligências, mas não localizou os criminosos.