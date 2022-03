Rapaz é morto a tiros um mês após sair da cadeia, em Araruna

O jovem Tiago de Souza Pereira, 27 anos, foi morto com pelo menos um tiro na cabeça no distrito de São Vicente, em Araruna. O crime ocorreu no início da madrugada deste domingo, na avenida Paraná.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima havia saído da cadeia há cerca de um mês. Ainda conforme informações da polícia, ele estava em um bar pertencente à sua prima, onde bebeu e pediu para pernoitar, se abrigando nos fundos do estabelecimento, onde há acesso para a parte externa.

Já no início da madrugada disparos foram ouvidos no local, mas até o momento não há pistas do atirador. O crime pode ter sido motivado por acerto de contas. O Samu esteve no local, mas já encontrou Pereira sem vida. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.