Rapaz é morto a facada pelo irmão em Araruna

Uma briga entre irmãos resultou no primeiro homicídio do ano em Ararauna na noite desse sábado, 21. O crime ocorreu na rua Ipê, no jardim Alessia.

A vítima, identificada por Rodrigo Honorato, 29 anos, foi morta com uma facada nas costas, no interior da residência. Segundo as informações, após um desentendimento entre os irmãos, Rodrigo foi golpeado pelas costas.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi acionada, mas o rapaz já estava morto. O autor do crime foi preso pela Polícia Militar que isolou o local do crime para os trabalhos de investigação da Polícia Civil e Científica. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão para autópsia.