Protocolo “Tomate Orgânico” ganha força em Araruna   

Em Araruna, mais dois agricultores familiares assistidos pelo IDR–Paraná estão produzindo tomate sem o uso de agrotóxicos convencionais, ou seja, somente com produtos permitidos para agricultura orgânica. São eles, José Carlos de Freitas e Ari Vissoto.

O Projeto Olericultura Orgânica foi criado através da Unidade Municipal de Uraí, que por meio do “Protocolo Tomate Orgânico”, vem ganhando espaço na região.

O projeto prevê a capacitação de técnicos e produtores através da metodologia de treino-visita, que acompanham na prática o desenvolvimento da cultura e as técnicas preconizadas no sistema.

Na quarta-feira (28), os extensionistas, Leandro Aparecido de Moura e José Aparecido Baptista, que são instrutores do projeto, estiveram visitando a unidade de produção familiar de José Carlos de Freitas, localizada na Vila Rural Sol Nascente, no município de Araruna.

Estiveram participando do treino e visita, técnicos e produtores da região. O produtor José Carlos de Freitas, já foi produtor de tomates há aproximadamente 20 anos, mas disse que deixou de produzir o fruto devido a quantidade de inseticidas que usava e que estava prejudicando sua saúde.

Para Darwin Caleff Ramos, extensionista do IDR-Paraná de Araruna a produtividade orgânica também contribui para a qualidade de vida. “Aliado a boa produtividade, ainda tem-se uma melhora na qualidade de vida, uma vez que os produtores estão menos expostos aos agrotóxicos utilizados na agricultura convencional, além de oferecer à sociedade um produto mais seguro”, diss ele.

O objetivo do projeto é que mais produtores conheçam o sistema de produção para colocar em prática na propriedade, pois, de acordo com a Lei 16.751/10, que institui a alimentação escolar orgânica em todo o sistema estadual de ensino do Paraná, o objetivo é incluir alimentos orgânicos gradualmente na alimentação dos alunos nas escolas estaduais, até chegar a 100% da merenda em 2030.

Parte da produção virá da agricultura familiar. Atualmente, cerca de 8% da alimentação escolar é orgânica e 60% proveniente da agricultura familiar.