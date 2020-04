Prefeitura libera atendimento em horário normal, em Araruna

Um novo decreto publicado pela prefeitura de Araruna, libera o comércio a retomar o atendimento em horário normal, das 8h às 18h, a partir desta quinta-feira. Desde o início do mês de março, o atendimento já era feito mas apenas no período da tarde, das 12h ás 18h.

O prefeito Leandro César de Oliveira (Cidadania) disse que autorizou a retomadas das atividades comerciais na cidade porque tem acompanhado bom comportamento das pessoas. “Houve grande colaboração nesse período, por isso vamos liberar o atendimento normal, mas mantendo todas as medidas de segurança”, afirmou o prefeito.

Além do comércio em geral (com exceção a estabelecimentos de gêneros alimentícios que ainda deverão atender com algumas restrições), voltam a atender em horário normal as agências bancárias, lotéricas, prestadores de serviços, autônomos, bem como escritórios de profissionais liberais.

No entanto, os estabelecimentos deverão manter apenas uma porta aberta e providenciar a higienização das mãos das pessoas com álcool 70%. Também há restrições quanto ao número de pessoas, dependendo do tamanho do estabelecimento.

IGREJAS

Os templos religiosos também poderão retomar suas atividades, porém as celebrações não deverão passar de 45 minutos e ainda assim atendendo com apenas 40% de sua capacidade.

A distância entre os frequentadores deve ser de no mínimo 1,5 metro. Também será necessário disponibilizar álcool em gel nas portas e que todos os participantes, inclusive o pregador utilizem máscaras.

Crianças menores de 12 anos e pessoas inclusas nos chamados grupos de riscos não poderão participar. “Todos os estabelecimentos serão fiscalizados e o descumprimento das medidas vai acarretar no fechamento imediato da atividade”, adverte o prefeito.