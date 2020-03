Prefeito de Araruna libera comércio, mas adverte: “Se não tiver ordem, medida será mais drástica”

O comércio de Araruna voltou a funcionar nesta terça-feira, mas com restrições. O atendimento será das 12h ás 18h, conforme novo decreto publicado pelo prefeito Leandro César de Oliveira, o Leandro da Farmácia.

O prefeito, no entanto, deixa claro. Várias medidas de segurança contra o coronavírus terão que ser tomadas pelos empresários. “Se não houver ordem, se as pessoas não seguirem as recomendações, eu volto atrás e com medidas mais drásticas. Fecho tudo”, adverte Leandro da Farmácia.

Pelo novo decreto, o comércio só poderá manter uma porta de entrada e com limite de clientes no interior da loja, além de higienização. Também será reforçado os controles de entrada na cidade.

Em Araruna, o decreto anterior manteve o comércio fechado, com exceção dos atendimentos essenciais – farmácias, supermercados, postos de gasolina e outros – por dez dias. O prazo encerrou ontem.

A reabertura no período da tarde será fiscalizada pela prefeitura. De acordo com o prefeito as pessoas precisam se conscientizar, principalmente quando vão aos supermercados.

“Temos visto não só aqui, mas em outras cidades da região as pessoas se aglomerando nos supermercados. Ou é oito ou oitenta, se não houver a colaboração de todos, fechamos inclusive outros estabelecimentos que vinham sendo mantidos abertos.”

Além de Araruna, Corumbataí do Sul e Campina da Lagoa também reabriram o comércio, com restrições. Já cidades como Goioerê e Moreira Sales, os prefeitos chegaram a abrir o comércio, mas recuaram da decisão, após a cidade de Goioerê registrar o primeiro caso positivo de Covid-19.