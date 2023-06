PM apreende arma calibre .40 de fabricação caseira em Araruna

Uma arma de cano longo de fabricação caseira (calibre .40) foi apreendida em Araruna após denúncia de que o armamento estava em um carro apreendido recentemente no pátio do Destacamento da Polícia Militar local.

A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira, 28. Segundo informações coletadas pelo sistema de inteligência do Mato Grosso do Sul e compartilhadas com o sistema de inteligência do Paraná, havia uma arma escondida dentro de um carro recolhido no pátio do destacamento de Araruna.

O veículo havia sido apreendido após uma abordagem da PM a um adolescente que o conduzia. O jovem infrator foi ouvido e liberado, e o carro revistado e recolhido ao pátio.

No entanto, o adolescente foi apreendido novamente dias depois por um roubo que cometeu. Ele foi recolhido ao Cense de Campo Mourão e posteriormente conduzido ao Cense do Mato Grosso do Sul de onde surgiu a informação.

Ao checar a denúncia sobre a arma, os policiais a encontraram amarrada ao pára-choque dianteiro do carro. Trata-se de uma arma de fogo de fabricação artesanal semelhante a uma carabina .40.

Amarrado à arma estava um carregador, uma mira a laiser, bandoleira, tripé e uma munição 40. A arma foi apreendida e encaminhada a delegacia de Peabiru.