PM apreende 675kg de maconha em Araruna

A Polícia Militar de Campo Mourão apreendeu uma grande quantidade de maconha, por volta das 23h dessa segunda-feira (17), em um veículo GM/Vectra, com registro de furto em Guaíra.

No automóvel os policiais localizaram 914 tabletes de maconha e 66 pacotes de skunk (supermaconha). Não havia ninguém no automóvel no momento da abordagem.

A apreensão foi registrada após uma denúncia dando conta de que havia um carro em atitude suspeita, nas proximidades do distrito de São Geraldo, às margens da rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira), no município de Araruna.

A suspeita inicial era de que uma indústria às margens da BR-487 poderia estar sendo furtada, pois segundo a denúncia havia um GM/Vectra de cor escura parado no portão de acesso a empresa em atitude suspeita.

Uma equipe da PM foi ao local e constatou que o carro estava sem nenhum ocupante. Ao consultar a placa do veículo, a polícia constatou que o carro era de Ponta Grossa e, pelo chassi, constatou ainda que o mesmo havia sido furtado em Guaira.

Além da grande quantidade de droga, os policiais localizaram um rádio comunicador no automóvel. Como o veículo foi localizado próximo à comunidade de Nova Brasília, pertencente a Araruna, as drogas foram encaminhadas para a delegacia de Peabiru, pertencente aquela comarca. O Vectra também foi apreendido e levado ao pátio da delegacia. Até o momento ninguém foi preso.