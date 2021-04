Mulher é detida por abandono de incapaz em Araruna

Uma mulher foi detida em Araruna, por abandono de incapaz. Na casa dela, após denúncia, a Polícia Militar encontrou sozinho o seu filho, de apenas dois anos e meio, chorando e chamando por ela.

O que chamou a atenção foi o estado de abandono e de cuidados, pois a criança apresentava uma espécie de alergia no corpo, o qual provoca muita coceira, a ponto de causar sangramento. O fato foi registrado no início da noite dessa quarta-feira, no jardim San Marino.

A mulher mora de aluguel em uma casa de fundos. A dona do imóvel relatou que sua inquilina teria saído de casa por volta das 14h, sem avisar para onde iria.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e enquanto seguia até o endereço, localizou a mãe da criança, nas proximidades da área central, bem distante da residência.

Ela foi detida pela PM e encaminhada para a delegacia da comarca de Peabiru. Segundo os conselheiros tutelares, a criança já vem sendo monitorada há algum tempo, pois a mãe possui diversas denúncias de maus tratos.

A mulher também é muito conhecida no meio policial, em diversas situações delituosas, dentre elas por receptação de objetos furtados. Por já ter deixado a criança sozinha, o caso já foi encaminhado ao Ministério Público.

O Conselho Tutelar encaminhou a criança para o hospital municipal de Araruna para que ela pudesse ser atendida e medicada. Posteriormente será encaminhada para o abrigo de Peabiru.