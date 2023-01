Homem embriagado e sem habilitação é preso ao bater veículo na parede de bar, em São Vicente

Um motorista sem habilitação e embriagado foi preso no distrito de São Vicente (Araruna) após colidir com o veiculo em um estabelecimento, causando a destruição de parte da frente do bar.

A ocorrência foi registrada no início da madrugada deste domingo. Ao chegar ao local a equipe da Polícia Militar constatou que o veiculo, uma caminhoneta Ford F75, havia causado danos na parede do estabelecimento.

Uma parte da vidraça da porta foi quebrada com o impacto, e outra parte do vidro caiu sobre uma mesa de sinuca, causando danos.

O condutor do veiculo, que permaneceu no local, estava visivelmente embriagado, com voz arrastada, odor etílico e dificuldade de se locomover e se equilibrar. Teste do etilômetro apontou 0,90 mg/l.

Feito uma consulta junto ao sistema Intranet foi constatado ainda que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que o veiculo estava com débitos de licenciamento desde o ano de 2010.

Diante dos fatos, o veiculo foi encaminhado para o pátio do Destacamento da Polícia Militar de Araruna. O motorista foi levado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para que fossem tomadas as medidas cabíveis.