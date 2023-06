Homem é preso após invadir casa de cadeirante e roubar dinheiro em Araruna

A Polícia Militar prendeu no início da manhã de ontem um rapaz que havia invadido a casa de um cadeirante, em Araruna, e entrado em lutar corporal com a vítima para roubar. O morador disse que o ladrão arrombou dois portões e uma porta para ter acesso a sua casa.

Armado com um facão e com a camiseta cobrindo o rosto, ele ameaçou a vítima e exigia dinheiro. O cadeirante reagiu ao assalto e os dois entraram em luta corporal momento em que a camiseta caiu do rosto do bandido.

Com isso, e vitima pode ver o rosto do criminoso e o identificou com uma pessoa conhecida. O rapaz fugiu levando uma carteira com aproximadamente R$ 400,00, além de cartões bancários e documentos pessoais.

A Polícia Militar fez patrulhamento e localizou o suspeito fazendo o encaminhamento do individuo para a 52ª Delegacia de Policia Civil de Peabiru para as providências cabíveis. Também foi entregue na delegacia um vergalhão de construção civil que, segundo a vitima, o autor do roubo havia utilizado para arrombar seu portão.