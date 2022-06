Homem é morto a facadas pelo irmão após briga por dívida, em Araruna

Wesley de Lima, 36 anos, morador de Araruna, foi morto com quatro facadas no peito, desferidas pelo próprio irmão, identificado por Rogério. O crime ocorreu no final da tarde desse sábado, 11, na Vila Rural Andorinhas, após desentendimento por conta de uma dívida.

Segundo as informações, há cerca de um mês, Rogério fez um empréstimo no valor de R$ 4.000,00, em seu nome, a pedido do irmão, Wesley. No dia de ontem, após receber mensagem de Wesley, pedindo para que Rogério fosse até sua casa para receber R$ 250,00, como parte da dívida, ele foi ao local acompanhado de um casal.

No entanto, segundo Rogério, ao chegar, o irmão se exaltou, dizendo que não havia mandado mensagem alguma. O rapaz disse que até propôs que Wesley repassasse o seu veiculo como forma de pagamento, pois percebeu que poderia perder esse valor.

Foi então que Wesley, em posse de uma lata, desferiu um golpe no nariz do amigo do irmão, causando uma lesão. A vítima também levou um golpe de picareta no rosto. O veículo do rapaz ferido também foi danificado por ele.

Após isso, os três saíram do local, mas quando chegaram na casa de Rogério, na Vila Rural Andorinhas, Wesley já os esperava. Houve novo desentendimento, quando então Wesley saiu e retornou em seguida com uma faca, com a qual atacou o outro rapaz, que acompanhava seu irmão.

Rogério reagiu e derrubou Wesley, retirando a faca de sua mão. Segundo ele, para se defender, acabou desferindo os golpes contra o irmão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Araruna e depois para a Santa Casa de Campo Mourão, porém, devido a gravidade dos ferimentos, acabou morrendo.