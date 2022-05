Homem é morto a facadas em Araruna e Polícia Militar prende suspeito

Um rapaz de 25 anos, identificado por Fábio Rodrigues da Silva, foi brutalmente assassinado a facadas em Araruna. O crime ocorreu no início da noite de ontem, em um bar da cidade. A Polícia Militar recebeu a informação após a vítima ser encaminhada ao Hospital Municipal de Araruna.

Os policiais chegaram ao local e constataram que o jovem apresentava diversas perfurações pelo corpo, sendo no pescoço, nas costas e no abdômen. Devido a gravidade dos ferimentos ele foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Campo Mourão, mas não resistiu aos ferimentos.

A enfermeiros do hospital, em Araruna, a vítima teria dito que “se alguma coisa acontecesse com ele, era só ir no bar (localizado na rua Manoel Deoclécio Teixeira), pois todos lá viram o que aconteceu”.

A equipe foi ao estabelecimento, mas o local estava fechado. A proprietária confirmou que uma confusão se iniciou envolvendo a vitima e outro homem, porém, disse não saber quem esfaqueou o rapaz.

Durante patrulhamento os policiais abordaram dois rapazes e um deles dispensou uma faca, com marcas de sangue. Foi constatado ainda que ele possuía escoriações no rosto e um sangramento no nariz.

O rapaz contou que o ferimento foi causado por uma pedrada. Questionado sobre o esfaqueamento, ele relatou que todos os presentes do bar presenciaram a ação, mas que não iria falar quem era o autor.

Os policiais retornaram ao bar, porém a proprietária, apesar de ter presenciado a confusão, disse que não saberia dizer quem seria o autor. Ela relatou, no entanto, que seu ex-marido, que estava no bar, durante a confusão arrancou a tornozeleira eletrônica.

A equipe então deslocou até a residência dele, mas não o encontrou. Nisso a mulher da vítima assassinada apareceu e entregou uma faca medindo aproximadamente 30 cm aos policiais. Segundo ela, a arma foi encontrada ao lado do bar.

Diante dos fatos, o rapaz abordado, após passar por atendimento médico no hospital de Peabiru, foi encaminhado para delegacia de Campo Mourão para ser interrogado.