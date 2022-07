Casal é assaltado, feito refém e tem caminhoneta roubada em Araruna

Um casal foi vítima de assalto e teve a caminhoneta Amaraok em que estavam roubada pelos criminosos. O crime ocorreu por volta das 22h dessa quinta-feira, na BR 272, entre Campo Mourão e Farol.

O motorista disse que dirigia pela rodovia, quando percebeu que tiros começaram a ser disparados contra sua caminhoneta, vindos de Honda Civic de cor preta. Assim que parou, três homens armados desceram do carro e anunciaram o assalto.

Dois deles entraram na caminhoneta e obrigaram a vítima a dirigir, até que chegaram na rodovia BR-487 entre os distritos de São Geraldo e Nova Brasília, município de Araruna.

No local, deixaram o casal às margens da rodovia em uma estrada rural e fugiram com a Amarok. Além da caminhoneta, levaram a carteira com dois cartões de crédito e todos os documentos pessoais da vítima.

O casal caminhou até uma chácara próxima onde pediu ajuda e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento ninguém foi preso.