Adolescentes com motocicleta batem e derrubam portão em Araruna

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos na cidade de Araruna após baterem a motocicleta em que estavam na grade e porta de uma residência. Com o impacto o portão caiu, mas a dupla não se feriu.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h25 deste sábado, 9, no centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada para atender o acidente e constatou que a motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, pertence ao pai do adolescente condutor.

No local também estavam presentes as mães dos jovens, as quais entraram em acordo com a proprietária da casa danificada, em relação ao conserto do portão e da grade. Ao consultar a situação da motocicleta a equipe policial constatou que havia débitos de licenciamento vencido.

O veículo foi recolhido e levado ao pátio do Destacamento de Araruna. Já os adolescentes juntamente com suas mães foram conduzidos para 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para o registro da ocorrência.