Reunião de Campo da Coamo será virtual, nesta quinta-feira

A pandemia do novo coronavírus fará com que a Coamo realize sua reunião de campo com os cooperados, de forma virtual, por meio do Youtube. O anúncio foi feito pelo presidente da cooperativa, José Aroldo Gallassini.

A reunião, que acontece duas vezes ao ano, será nesta quinta-feira (2), a partir das 08h30 pelo seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=wW4hGeMhoQM.

“Estamos vivendo um novo tempo. Em 50 anos de Coamo, sempre estivemos reunidos com todos vocês, duas vezes ao ano, mas agora precisamos mudar. A reunião será virtual no canal Youtube da Coamo. Contamos com a audiência de todos”, afirma Gallassini.