Mulheres reúnem-se para discutir liderança feminina e gestão rural

No último dia 22/11 (terça-feira), o CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, recebeu Maria Iraclézia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá, e Flávia MinottoMontans, gestora rural e ganhadora o prêmio Mulheres do Agro 2020, para um bate papo inspirador, no painel AgroMulheres, durante o III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação.

O painel, em formato online, foi apresentado por Andrea Groff, professora da Unespar e integrante da Câmara do Agronegócio do Conselho, e mediado por Shelly Nogueira, Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e pela vice presidente do Conselho e reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição MontansBaer.

As expositoras do painel falaram sobre as suas experiências de vida à frente de entidades de representação agropecuária, liderança de projetos e desafios que enfrentaram para a gestão de propriedades rurais, superados com esforço, dedicação e técnica.

O III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, ocorrido de 18 a 25 de novembro, organizado pelo Conselho, por meio da Câmara do Agronegócio, e com a coorganização do SEBRAE, IDR/PR, UNESPAR, COAFCAM e ACICAM, discutiu temas relevantes para o agronegócio local e regional, dentre eles, o papel da mulher na liderança e na gestão de unidades produtivas rurais.