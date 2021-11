Movimento Mulheres AgroTech ganha força em Campo Mourão

Jovens mulheres ligadas à área tecnológica geram o movimento Mulheres AgroTech, que se reunirá neste mês para programar soluções para o agronegócio durante hackathon que ocorrerá em Campo Mourão.

O hackathon é uma maratona de programação que integra o III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, a realizar-se de 18 a 25 de novembro.

Lideradas por Ana Paula Chaves, doutora e professora em ciências da computação, o grupo é composto por jovens alunas de cursos tecnológicos. A ele também se aliaram alunas de ciências agrárias, engenharia ambiental e outros cursos de instituições de ensino da cidade e da região.

Segundo Chaves, o objetivo do movimento é desenvolver pesquisa em tecnologia que gere soluções aplicadas ao agronegócio. Para ela, as mulheres ocupam importante papel neste setor e a região é muito promissora para o desenvolvimento de negócios com base tecnológica que ocupem elos da cadeia de fornecedores do produtor rural.

Duas equipes das Mulheres AgroTech participarão do hackathon, que terá início na próxima sexta feira, dia 19. Elas passarão todo o final de semana em intensa programação com dezenas de outros jovens reunidos virtualmente. Para Chaves, o objetivo é manter o grupo alinhado para que os projetos recebam apoio e mentoria após o hackathon e possam resultar em oportunidades no mercado de tecnologias para o agronegócio.

Para a organização do hackathon, a adesão do movimento das alunas estimulará outras jovens da região a buscarem novas realizações profissionais, num ambiente novo e estimulante, que une tecnologia com agronomia, veterinária, design de produtos e outras áreas, gerando conhecimento transversal aplicado ao mercado.

O foco do hackathon é a inovação como estratégia de negócios. Para Newton Leal, presidente do CODECAM, a inovação tem sido busca constante em Campo Mourão, nos últimos anos. A lei de inovação do município, inclusive, foi uma dessas importantes ações, que nasceu a partir de uma das câmaras do conselho e tem lançado efeitos para todos os ramos da economia local, unindo educação, agronegócio, indústria e tecnologia, assegura. Para ele, a cidade vive tempos promissores e otimistas e o movimento das mulheres na área tecnológica contribui para reforçar essa tendência.

O III FATI e hackathon estão sendo organizados pela Câmara do Agronegócio do CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, pela Agroi9 Incubadora e coorganizado pelo SEBRAE, IDR-Paraná, UNESPAR, ACICAM e COAFCAM.

Os interessados poderão se inscrever pelo site www.fati.codecam.org.br .