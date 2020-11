Evento debate desenvolvimento de soluções tecnológicas ao agronegócio em Campo Mourão

Nesta quarta-feira, 25 ,ocorrerá em Campo Mourão, a segunda edição do FATI- Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação. O evento, no formato on-line, é organizado pela Câmara Temática do Agronegócio do CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão.

A primeira edição ocorreu em agosto de 2019, com a participação de produtores rurais, lideranças rurais, instituições de ensino, empresários e acadêmicos. O FATI vem com o propósito de fortalecer as relações entre o setor produtivo, a academia, o governo e a sociedade civil, em uma tríplice hélice de inovação, para a geração de negócios inovadores que tenham o agronegócio como pano de fundo e destinatário.

O evento começa a partir das 19h30, com participação do vice-presidente da Federação de Agricultura do Paraná, Francisco Carlos do Nascimento, que vai falar sobre “A Agricultura do Paraná nos Cenários Nacional e Internacional”.

Também marcará presença o presidente interino do Parque Cientifico e Tecnológico do Sul da Bahia e vice-presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Professor, Doutor da USP, Gesil Sampaio Amarante Segundo, que fará uma fala sobre Inovação como Estratégia de Desenvolvimento.

Participa ainda o gerente de Inovação do IDR-Paraná, engenheiro agrícola, Mestre e Doutor em Agronomia, Anderson de Toledo, que vai discutir as Iniciativas do Paraná para Inovar no Agronegócio.

O II FATI vai trazer também o Head de Marketing da TIM, Alexandre Dal Forno. Ele vai trazer uma discussão sobre a Conectividade no Campo e IOT. E, para fechar o evento,, representando Campo Mourão para o Brasil e para muitos países do mundo, o diretor de Suprimentos e Assistência Técnica da Coamo, engenheiro agrônomo formado na UFSM,, Aquiles Dias. Ele vai falar sobre a Transformação digital no Agronegócio.

A realização desse evento, tão relevante para Campo Mourão e região, teve apoio de diversas instituições e parceiros. O FATI tem Organização do CODECAM, por meio da Câmara Temática do Agronegócio e Co-organizador, o SEBRAE, a Orbital Aceleradora, Sindicato Rural e Acicam.

Além disso, conta com apoio de patrocinadores, que são a Coamo, Prósolus, Trucker do Agro, IN2 do Integrado e o envolvimento de parceiros da Câmara do Agronegócio, como a Prefeitura Municipal, a UTFPR, Unespar, Unicampo, Integrado , IDR Paraná e Emater.

Esse ano, na segunda edição do FATI, tem uma novidade, paralelamente ao evento, entre os dias 26 a 29 de novembro acontece o I Hackathon AgroTech 2020, com soluções voltadas ao agronegócio e com o propósito de fortalecer as relações entre o setor produtivo, a academia, o governo e a sociedade civil para a geração de negócios inovadores. O evento será on-line e gratuito. Para participar só se inscrever no site www.fati.codecam.org.br.