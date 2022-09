Encontro-piloto sobre gestão reúne mulheres do agro em Campo Mourão

Um encontro-piloto sobre orientação de aprimoramento de gestão e plano de ação para grupos femininos municipais está sendo realizado nesta quarta-feira, 28, em Campo Mourão. O encontro é promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e acontece na Sala de Treinamento da Acicam.

O evento surgiu como desdobramento de uma consultoria realizada em agosto, em Cascavel. O encontro mobilizou 650 mulheres (produtoras rurais), e foi organizado pelo sindicato local.

Essa é apenas uma das ações realizadas pelas 36 comissões locais em funcionamento, criadas com apoio da Comissão Estadual das Mulheres da FAEP (CEMF).

A coordenadora local da Comissão Estadual de Mulheres, Larissa Galassini, falou sobre o encontro-piloto que acontece em Campo Mourão. “Vamos fazer duas rodas de conversa, dinâmicas, com apresentação objetiva, sobre fluxo de caixa. Ao todo, 12 mulheres vão participar pela manhã e 12 à tarde. Posteriormente, vamos replicar esse evento até todas as mulheres terem a chance de participar”, ressalta a coordenadora local da Comissão Estadual de Mulheres, Larissa Galassini.

“O tema foi definido com base no trabalho da consultoria, pois muitas mulheres relataram a necessidade de aprimorar as habilidades nessa área”, justifica.

A personalização faz parte das consultorias prestadas em todas as regiões do Paraná. Antes da análise das ideias e ações de cada comissão local, um formulário é preenchido pelas integrantes. Assim, cada comissão pode definir as prioridades na sua área de atuação.

Com informações: Sistema Faep