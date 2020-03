Descomplica Rural será apresentado em Campo Mourão

Campo Mourão recebe na próxima sexta-feira (13) a apresentação do Programa Descomplica Rural. O encontro é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em conjunto com o Sistema Faep/Senar e entidades representativas do agronegócio no Estado.

O evento acontece no Celebra Eventos, das 8h às 12h. O objetivo é ensinar, na prática, como os produtores devem proceder em relação aos processos de licenciamento ambiental no campo, seguindo todos os critérios técnicos, jurídicos e ambientais.

O presidente do Sistema Faep/ Senar, Ágide Meneguette, disse que a segurança dos alimentos produzidos pelo Paraná faz com que agroindústrias firmem contratos futuros de venda com países que pagam mais. Ele lembrou que o programa é uma demonstração da importância de agilizar e desburocratizar a liberação de licenças ambientais para que haja segurança para quem queira investir.

“Obedecer as regras ambientais é uma questão de vida ou morte para a produção agrícola, a palavra de ordem hoje tem que ser a sustentabilidade”, disse. “É preciso termos transparência com relação às leis ambientais e aumentar a produção dentro dos preceitos de sustentabilidade ambiental”, completou Meneguette.

OUTROS EVENTOS

Durante o mês de março e começo de abril, as cidades de Umuarama, Ponta Grossa, Guarapuava, Toledo, Maringá e Pato Branco também vão receber o mesmo evento.

Para participar basta fazer a inscrição. Cada cidade tem um link que pode ser acessado na seção “Serviços” no site http://www.sistemafaep.org.br.

PILARES

O Descomplica Rural foi apresentado ao Comitê Permanente de Desburocratização, na quarta-feira (04), durante reunião no Palácio Iguaçu. Foram abordados dos cinco vetores trabalhados para descomplicar a vida dos produtores rurais, com foco no empreendedor que esbarra na lentidão do processo para emissão de licenças exigidas no funcionamento das atividades.

O secretário Márcio Nunes citou como exemplo a Dispensa de Licença Ambiental (DLAE) que, no sistema em substituição, demora até um ano para ser expedida. Com o novo formato, o prazo cai para 24 horas. “É comum um produtor rural perder o interesse em abrir ou regularizar um empreendimento devido à morosidade do processo. Com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), encurtaremos o caminho e o prazo”, explicou.

Nunes ressaltou que por meio do SGA o produtor rural pode solicitar qualquer documentação ambiental exigida para a operação do seu empreendimento. “Basta acionar o sistema e preencher os requisitos que ele receberá no seu endereço eletrônico. Quem não tem um e-mail deverá procurar o Sindicato Rural da sua cidade, a Emater ou cooperativas, que terá o suporte necessário”.

Conheça o Descomplica Rural

O Descomplica Rural agiliza os processos de liberação de licenciamentos ambientais no campo, promovendo o desenvolvimento sustentável a partir de uma metodologia mais moderna.

Para isso, foram feitas adequações nas resoluções já existentes para o licenciamento ambiental de empreendimentos nos segmentos de aquicultura, avicultura, bovinocultura e suinocultura. As principais mudanças foram quanto ao porte e prazos de validade das licenças.

O objetivo é incentivar novos empreendimentos e a geração de emprego, beneficiando mais de 500 mil pequenos produtores paranaenses.

O programa nasceu a partir de diálogo com o agronegócio que enfrenta o entrave na burocratização do antigo sistema. As mudanças representam maior celeridade na emissão de licenciamento ambiental e a indução do desenvolvimento sustentável, com a classificação da produção agropecuária e o dimensionamento dos empreendimentos rurais. Os processos que demandavam a utilização de papéis e a presença do produtor rural nas repartições públicas passam a ser totalmente informatizados.

O Sistema de Gestão Ambiental (http://www.sga.pr.gov.br ), do Instituto de Água e Terra, permite que o produtor inicie seu empreendimento via internet e, dependendo da complexidade do negócio, a licença previa é emitida rapidamente. O programa prevê menor prazo na implantação de granjas, tanques de piscicultura, aviário e outras modalidades do setor..

Agência Estadual de Notícias