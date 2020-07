Credicoamo lança Poupança Feliz aos associados

Pensando sempre em gerar benefícios aos seus associados, a Credicoamo Crédito Rural Cooperativa lança hoje, 6, uma grande novidade: a sua popança rural, denominada de Credicoamo Poupança Feliz, que é uma opção de investimento de aplicação fácil e segura com o objetivo de ajudar o quadro social a poupar e fazer o seu futuro ou para conquistar seus futuros desejos com a garantia da sua cooperativa de crédito. A Credicoamo está preparada para o futuro e proporciona segurança, comodidade e rentabilidade nas aplicações dos associados, com taxas diferenciadas e apoio profissional especializado para orientar sobre as melhores aplicações dos recursos financeiros.

Segundo Alcir José Goldoni, presidente Executivo da Credicoamo, é uma satisfação apresentar mais um produto financeiro para o associado, que é o dono da Credicoamo. “Essa era uma demanda antiga da Diretoria junto ao Banco Central para ser autorizado a operar com a poupança rural. Todos sabemos, que é uma cultura do povo brasileiro fazer economias e investimentos na famosa “caderneta de poupança”, e a Credicoamo não poderia deixar de ter esse produto para oferecer ao associado, e principalmente, por ser uma poupança rural, onde os recursos são destinados ao financiamento das atividades dos associados. Quanto mais recursos são aplicados na Poupança Feliz, mais recursos a Credicoamo terá para financiar o seu próprio associado.”

No caso da Credicoamo, essa poupança tem alguns diferenciais, conforme destaca Goldoni. “Criamos através da inteligência artificial que a cada deposito seja identificado se já existe uma Poupança Feliz criada ou se será criado uma nova Poupança Feliz. Com essa condição é criado uma nova data de aniversário, nova poupança, e o associado não perde o rendimento sobre o valor depositado. Também dentro das novidades existe a opção do associado destinar sua aplicação a um desejo futuro, como por exemplo, se quer guardar dinheiro para a formatura de um filho, comprar uma máquina, economizar para as férias, viagem com a família, etc… além de atender várias solicitações de associados que querem presentear seus netos com uma reserva financeira para seu futuro.

Esclarecemos que a regulamentação e remuneração das poupanças – imobiliária e rural – são do Banco Central do Brasil, portanto todas tem o mesmo rendimento, porém o associado sabe que na sua cooperativa de credito, o atendimento é especial. “Temos acolhimento de atendimento, e no final do ano, o associado recebe outros benefícios dentro do balanço da cooperativa”, destaca o Alcir Goldoni, acrescentando que com na Credicoamo Poupança Feliz, o associado pode aplicar, agendar e resgatar a qualquer tempo através dos canais digitais. “É de fácil contratação, tem múltiplas contas, depósito programado, movimentação em qualquer data, resgate com liquidez diária e ajuda a financiar o agronegócio.”

O presidente do Conselho de Administração da Credicoamo, José Aroldo Gallassini, lembra que a Credicoamo tem como missão o bom atendimento do associado. “Prestamos um grande serviço ao quadro social por meio da Credicoamo e, agora com a Poupança Feliz isso fica mais completo e como nas demais poupanças não incide imposto de renda e o hábito de poupar dinheiro devemos adquirir cada vez mais. Demos o nome de Poupança Feliz, pois sempre que sobra um ‘dinheirinho’ a gente fica feliz, porque estamos guardando dinheiro para o futuro e para o bem estar da família”, ressalta Gallassini.

…