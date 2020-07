Cooperado da Coamo é campeão brasileiro de produtividade de soja 2019/2020

O agricultor Laércio Dalla Vecchia, cooperado da Coamo em Mangueirinha (Sudoeste do Paraná) é campeão brasileiro do Desafio Cesb (Comitê Estratégico Soja Brasil) de máxima produtividade de soja da safra 2019/2020. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (14) e deixou muito feliz o agricultor e a família Coamo.

Dalla Vechia colheu 118,8 sacas de soja por hectare, em uma área de sequeiro. Anteriormente, ele havia conquistado a melhor produtividade em âmbito Estadual e também na Região Sul do Brasil. “Estou muito feliz, é muito bom ser campeão e atribuo isso a alguns fatores, como um trabalho feito com sustentabilidade, com uma assistência técnica comprometida pelos profissionais da Coamo, Emater e Embrapa, mas principalmente pelo monitoramento. Acredito que é preciso fazer um básico bem feito”, comemora o agricultor mangueirense.

O engenheiro agrônomo da Coamo, José Ricardo Pedron Romani, atual assessor de Cooperativismo da cooperativa, que anteriormente assistiu Láercio Dalla Vechia nas últimas seis safras, enaltece o perfil e a atuação do produtor campeão brasileiro. “O Laércio é um produtor diferenciado, que faz tudo muito bem feito, e neste contexto, ele cuida muito bem do solo, faz rotação de culturas e realiza boas práticas agrícolas com um monitoramento de qualidade.”

O cooperado Láercio Dalla Vechia é filho de família tradicional em Mangueirinha, tendo se associado na Coamo há 20 anos. “O cooperativismo que a gente tem com a Coamo é fundamental para o nosso sucesso, graças a união, parceria e muito trabalho”, afirma o cooperado que fez parte de uma das turmas do Programa Coamo de Jovens Líderes Cooperativistas.