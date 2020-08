BRDE registra aumento de 60% nas operações de crédito

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) registrou de janeiro a julho mais de R$ 600 milhões em operações de crédito em todo o Paraná, volume 60% superior ao do mesmo período de 2019. O montante compreende investimentos em diversas linhas como agro, inovação, sustentabilidade e recuperação econômica no Paraná.

Outro destaque foi o rápido retorno do Banco diante das incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. O BRDE lançou o Programa Recupera Sul, que destinou mais de R$ 300 milhões, por meio de recursos próprios, para os empreendedores paranaenses amenizarem os efeitos da crise. Com a ação, estima-se que pelo menos 16 mil empregos foram resguardados, evitando um colapso na economia do Estado.

MUDANÇA OPERACIONAL

Além dos números, o Banco também implantou uma mudança operacional. Com as recomendações de distanciamento social e o fortalecimento do universo digital, o BRDE acelerou o processo de digitalização e, ao completar 59 anos, disponibilizou uma plataforma digital que o aproxima do público e oferece soluções diretas e rápidas para financiamentos.

“Esse movimento estava previsto para 2021, mas as circunstâncias nos fizeram acelerar. Hoje, pelo internet banking, o paranaense consegue movimentar processos, solicitar financiamentos e ter atendimento especializado da equipe, tudo a distância e de forma acessível”, explica o diretor de operações do BRDE, Wilson Bley Lipski. “É uma conquista para o Banco e para os paranaenses”, destaca.

INVESTIMENTOS

No setor agro, os investimentos do Banco ganham destaque. Com o encerramento do último Plano Safra, entre julho de 2019 e junho de 2020, o total de investimentos do BRDE ultrapassou R$ 330 milhões para as mais diversas finalidades como expansão e construção de aviários, investimento em plantio e colheita e aporte para compra de maquinários, por exemplo.

Outros setores são destacados nestes primeiros sete meses de 2020. Considerando o porte de empresas, por exemplo, só para micro, pequenas e médias foram R$ 447 milhões, contra R$192,9 no ano passado – o que representa 132% de crescimento.

No recorte por tipo de projeto, na área de inovação, empresas inovadoras receberam mais de R$ 10,2 mi por meio do Programa BRDE Inova, que financia projetos com recursos da Finep. Entre 2019 e 2020, o volume de financiamentos do programa já soma mais de R$90 milhões, somente por meio da agência paranaense do BRDE.

“Seguimos as orientações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, e a sustentabilidade é sempre um aspecto importante nos projetos que financiamos pelo Programa BRDE PCS, por exemplo, que entre janeiro e julho de 2020, registrou contratação de mais de R$184,3 milhões”, ressalta o diretor de operações.

“Valor importante que financia projetos para geração de energia limpa, com foco na instalação e desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos, com predominância no agro paranaense”, explica.

SEGUNDO SEMESTRE

Para este segundo semestre, os planos de expansão continuam. Só no Plano Safra 2020-2021, por exemplo, o BRDE já oficializou: pelo menos R$ 460 milhões serão disponibilizados para o Paraná e mais R$100 mil para o Mato Grosso do Sul. Além disso, projetos ligados à inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e recuperação econômica também continuarão sendo contemplados.

“Foi um primeiro semestre intenso. Mobilizamos novos fundings, disponibilizamos recursos próprios, criamos uma força-tarefa de atendimento ao paranaense. O ano de 2020 ainda não acabou e continuaremos salvaguardando empregos, auxiliando empresas, oferecendo suporte para o agronegócio e fazendo com que as engrenagens da economia continuem girando”, finaliza o diretor.

Para saber mais sobre as linhas de crédito e atuação do BRDE no Paraná, basta acessar o site www.brde.com.br ou procurar pelo Banco nas redes sociais.

