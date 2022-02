Agroecologia e produção orgânica foram tema de reunião em C. Mourão

Com o tema “Cultivo orgânico, agregando valor e renda ao pequeno produtor”, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar/Emater e a empresa Vip Campo promoveram na quarta-feira, o 1º Encontro Vip Campo de capacitações, em Campo Mourão.

A agroecologia e produção orgânica caminham juntos, sendo a produção orgânica a alternativa que tem por finalidade a oferta de produtos saudáveis, priorizando a qualidade do alimento, realizada por meio de técnicas específicas que contrapõem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes em todas as fases do processo.

O evento em Campo Mourão foi composto por quatro palestres: a primeira, conduzida pelo coordenador estadual de agroecologia do IDE-Paraná, André Luís Miguel tratou sobre expectativas e comercialização atual dos produtos orgânicos, destacando que agroecologia está entre os pilares do IDR-PR que trata da produção de alimentos seguros.

De acordo com Luís, existe uma demanda crescente da sociedade para obtenção de alimentos de qualidade, levando em consideração os cuidados com a natureza no seu processo de produção. “Esta demanda por alimento seguro e de qualidade é expressiva”, ressaltou.

Já o representante do Paraná Orgânico, Caio Eduardo Poças comentou sobre as modalidades de certificação, pagas e gratuitas, enquanto o extensionista do IDR-Paraná da região de Corneio Procópio, Felipe Alves Spagnuolo discorreu sobre experiências exitosas dos cultivos orgânicos em sua região.

Por fim, o técnico e produtor José Roberto Bergamo comentou sobre a realidade do cultivo orgânico na região de Apucarana. No encerramento houve sorteio de brindes e coquetel de confraternização.

Participaram do evento o gerente regional do IDR-Paraná, Jairo Martins de Quadros, Eliezer Tierling, Rinaldo Clementin e Roberval Zago da equipe municipal do IDR-Paraná, Aline da Cruz Bilibio proprietária da Vip Campo com sua equipe e empresas parceiras, produtores, técnicos e secretários de agricultura de toda região, totalizando mais de 80 pessoas.

O gerente do IDR-Paraná lembrou que no Paraná existe uma lei, cujo desafio é que 30% da merenda escolar seja de alimentos orgânicos até 2023 e em volume suficiente para atingir 100% da alimentação escolar até 2030. “É uma meta ousada, mas vamos conseguir passo a passo, temos muito para caminhar”, frisou.

No encerramento, Aline comentou que acompanhando o crescimento da demanda por produtos orgânicos, vem comercializando defensivos e insumos agrícolas naturais, na Vip Campo, e que está de portas abertas para novas parcerias e capacitações buscando o aumento da produção orgânica na região.

Fonte: Unidade Regional de Extensão Rural IDR-Paraná de Campo Mourão