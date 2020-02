Usuários de ciclomotores começam a tirar ACC e emplacar veículos, em CM

Aumentou a procura na 8ª Circunscrição de Trânsito de Campo Mourão de usuários de veículos ciclomotores – até 50 cilindradas -, interessados em tirar a habilitação (ACC) Autorização para Conduzir Ciclomotor, fazer o emplacamento ou mesmo para tirar dúvidas.

O interesse dos usuários aumentou após a Polícia Militar informar no final do mês passado que a partir deste mês vai intensificar a fiscalização. Durante o mês de janeiro, o Pelotão de Trânsito realizou apenas ações educativas, orientando os condutores que a partir de fevereiro a fiscalização passaria a ser equiparada a outros veículos, exigindo habilitação, documentação e outros itens de segurança.

O chefe do Detran, Leandro Cristiano da Silva disse que muita gente passou a procurar o órgão, desde o início de fevereiro. “Usuários de motonetas e bicicletas elétricas estão nos procurando para tirar dúvidas e também para se adequarem à lei, após a Polícia Militar informar que passaria a fiscalizar a circulação desses veículos”, afirma Cristiano.

Segundo ele, a iniciativa é importante para garantir mais segurança a quem utiliza veículos de até 50cc. “A regulamentação é importante porque garante mais segurança no trânsito“, diz ele.

Muitos já deram entrada na ACC e no processo de emplacamento. Cristiano revela que a permissão para dirigir custa R$ 312,00 e explica o passo a passo para a aquisição do documento. “A pessoa procura a autoescola ou mesmo o Detran e depois realiza os exames psicotécnico, prova de legislação e, sendo aprovado, dá uma volta apenas na pista do Detran, não precisando cumprir a carga horária de 20 horas”, informa ele.

Junto ao Detran também o proprietário do ciclomotor obtém informações sobre documentação e imposto, cujo valor de acordo com o ano de fabricação do veículo.

DEFINIÇÃO

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro , um veículo ciclomotor é definido como aquele com duas ou três rodas, provido de um motor, cuja cilindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora.