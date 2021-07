Primeira semana do estacionamento rotativo não terá multas

Durante a primeira semana de funcionamento do estacionamento rotativo, os monitores vão orientar pessoalmente os usuários que encontrarem dificuldades, sem aplicação de multas. A informação é da empresa Pare Azul, concessionária do serviço.

Além disso há uma tenda no calçadão central para dúvidas, assim como o escritório fixo da empresa na Avenida Manoel Mendes de Camargo (1187), em frente a Câmara de Vereadores.

1- Onde comprar crédito para o estacionamento rotativo?

R: Pelo aplicativo Pare Azul baixando nas lojas de aplicativos do seu celular, ou nos postos de vendas localizados no mapa: (https://www.pareazul.com.br/campomourao#postos)

2 – Quais são as empresas conveniadas?

Acesse o site do Pare Azul e vejas as empresas conveniadas: Bella Face, Mundo Eletrônico, Estudio Simone Santos, Letenski Armarinhos, JI Comércio de Bombons, Armazém Riva, Li Produtos Naturais Ltda, Sapati Calçados e Acessórios, Grupo da Sorte, Barbearia Elos, Eurovida Purificadores, Agro Mourão, Armarinhos Brasil, Aqui Agora, CNA Campo Mourão, Hotelaria Max, Camila Cosméticos, Madame Chic, Moda Brasil, Princesinha Vest, Moça Biju, Cravo e a Rosa, Big Jhou Assistência, Moacir Dorociaki, Antonio José Moda, DTB Comércio de Tintas, Athetic Sport, Prime Eletrônicos, Ortobom, Sorveteria Skimo, Ótica Eireli, Loja Smart, Oriente Modas, Lanchonete Central, Natura Cosméticos, Lanchonete Champion, Fabri Imobiliária, RM Moda Country, Gabriele Baebiere Correira ME, Ortobom, Ótica e Relojoaria Veneza, Alfa Pet Center, Marinho Materiais de Construção, Caju Produtos Naturais, Pamela Lenara Machado Torres, Maria Aparecida Argenton Manfredini, Bit Control Informática, PC Bicicletas e Motos.

https://www.pareazul.com.br/campomourao#postos.

3 – Se a pessoa colocar um tempo e ficar menos. É possível utilizar o tempo que restou?

O tempo restante pode ser utilizado em outra vaga do rotativo até que seu tempo expire, não é possível pausar o tempo para utilizar em outro momento.

4 – Tem um período de adaptação antes de começar a multar?

Durante toda a primeira semana os monitores estão orientando pessoalmente, além disso há a tenda na região central para dúvidas e o escritório fixo na avenida manoel mendes de camargo 1187D

5 – Porque o tempo máximo é de 2 horas?

Para que o estacionamento seja efetivamente rotativo, um veículo pode ficar no local por no máximo duas horas. Esse é considerado um tempo nem curto nem longo demais.

6 – Se eu quiser usar mais de 2 horas, posso ficar na mesma vaga ou tenho que achar outra?

Não, o estacionamento é rotativo, o tempo máximo de 2 horas auxilia na rotatividade dos veículos. Depois disso, nem pagando novamente é permitido ficar na vaga.

7 – Existe um tempo de tolerância?

O motorista possui o tempo de tolerância de 10 minutos após receber uma notificação emitida por um monitor.

8 – Idosos ou deficientes físicos pagam a tarifa?

Sim, vagas de idosos e deficientes físicos também são rotativas.

9 – Quem está isento de cobrança?

Serviços essenciais e emergenciais.

10 – Qual a abrangência da Zona Azul?

As ruas da região central de Campo Mourão onde existe placa de sinalização da zona azul.

11 – Todo o centro de Campo Mourão não terá mais estacionamento diagonal ou só na zona azul?

Não, as alterações foram feitas conforme as normas do Contran para estabelecer o tamanho mínimo de 5 metros por faixa.