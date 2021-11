Motorista invade preferencial e provoca mais um acidente em CM

Dois veículos da marca Fiat, uma picape Strada e uma Toro se chocaram na área central de Campo Mourão. A batida ocorreu na tarde de hoje, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Devete de Paula Xavier, no centro de Campo Mourão.

O motorista da Strada transitava pela rua Devete de Paula Xavier, sentido Centro/jardim Araucária e não parou no cruzamento com a Capitão Indio Bandeira, provocando a batida com a Toro, que seguia pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro.

A colisão deixou ferida a passageira da Strada, de 34 anos, mas sem gravidade. Ela foi atendida pelo Samu e hospitalizada no Pronto Socorro. Os dois motoristas não se feriram. Os veículos, com placas Mercosul tiveram danos de pequena monta.