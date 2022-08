Motorista acelera “sem querer” e bate em carro e no muro de residência

Um veículo Ford Focus, com placas de Campo Mourão, bateu em um carro estacionado e no muro de uma residência, próximo à entrada do Lar Paraná, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira e causou danos no veículo e no muro da casa.

O morador da residência entrou em contato com a redação do Tasabendo.com para contar como tudo aconteceu.

Ele disse que a motorista do automóvel contou que se atrapalhou ao fazer a conversão na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Miguel Luiz Pereira, próximo ao Paraná Supermercados trocando os pedais e acelerando.

“Com isso, ela bateu em um carro estacionado e só parou ao acertar três pilares na divisa do muro da minha casa com o da prima da minha esposa, arrancando a lixeira e por pouco não acertou uma árvore”, disse o morador da casa que teve o muro atingido.

Ainda segundo ele, a motorista que provocou o acidente disse que vai pagar todos os estragos, seja do muro ou do carro estacionado que também teve avarias.