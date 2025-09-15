Motociclista fica fratura exposta após colisão com van escolar

Um motociclista de 41 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma van no início de tarde desta segunda-feira (15), na avenida Parigot de Souza, em Campo Mourão.

De acordo com informações, o condutor da motocicleta Honda CG 150 subia pela rua Colombo e, ao chegar no cruzamento com a avenida Parigot de Souza, não teria respeitado a preferencial. Ele avançou para virar à direita, sentido aeroporto, mas um caminhão estacionado no local teria dificultado sua visão. Ao tentar ultrapassar o veículo parado, o motociclista acabou sendo atingido pela van, que seguia pela avenida em direção ao centro.

Com o impacto, o homem bateu violentamente contra o para-brisa e a lateral da van, sofrendo graves ferimentos. A vítima apresentava fratura exposta no braço esquerdo, além de fraturas na perna esquerda e suspeita de fratura na clavícula, além de várias escoriações pelo corpo.

Populares acionaram as equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e iniciou o atendimento, recebendo apoio do SAMU na sequência. Após ser estabilizado, o motociclista foi encaminhado em estado grave ao Hospital Pronto Socorro.

A van, que estava vazia no momento do acidente, é utilizada para transporte escolar. A Polícia Militar e a Diretran também estiveram no local para os levantamentos necessários, a fim de apurar as circunstâncias do acidente.