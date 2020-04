Morre jovem acidentado após Carnaval, em Peabiru

Morreu nesta quinta-feira, no hospital Santa Casa de Campo Mourão, o jovem Alex Junior, de 30 anos. Ele se envolveu em um grave acidente de trânsito, na madrugada do dia 24 de fevereiro, ao sair de moto do carnaval, em Peabiru.

O acidente ocorreu na rodovia PR 158. Segundo as informações, ao acessar a rodovia, ainda no trecho urbano de Peabiru, ele teria tentado uma ultrapassagem e bateu de frente com um veículo Santana Quantum.

O rapaz foi atendido pelo Siate e também pelo Samu, em estado grave. Os dois veículos, ambos com placas de Campo Mourão, tiveram danos de grande monta. Os ocupantes do automóvel não se feriram.