Jovem motociclista fica ferido em acidente no Diamante Azul

Uma colisão envolvendo uma motocicleta conduzida por um jovem de 22 anos e um Fiat Palio, deixou o rapaz ferido com a queda. O acidente ocorreu na manhã desse domingo, 10, na rua Turquesa, cruzamento com a rua Água Marinha, no conjunto Diamante Azul, em Campo Mourão.

O motociclista trafegava pela rua Turquesa quando ao chegar no cruzamento foi surpreendido pelo Fiat Palio, também dirigido por um jovem, que acabou invadindo a preferencial. O automóvel transitava pela rua Água Marinha.

Na queda, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Siate, sendo necessário o encaminhamento ao hospital. No Palio o motorista de aproximadamente 22 anos estava acompanhado de sua avó, porém, nenhum deles ficou ferido. A Polícia Militar também esteve no local para os procedimentos de praxe.