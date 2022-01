Idosa morre atropelada e motorista foge sem prestar socorro

Uma idosa identificada por Divanisete Alves Pimpão, 72 anos, morreu atropelada por um veículo GM/Astra na manhã desta sexta-feira, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na rua Engenheiro Mercer, próximo ao cemitério do Prever.

Após o atropelamento, o condutor ou condutora do automóvel não parou para prestar socorro. Equipes do Samu e do Siate foram acionadas e permaneceram por cerca de 40 minutos tentando reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar faz diligências para tentar localizar o motorista que atropelou a idosa.