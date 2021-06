Condutor de moto sofre ferimentos graves em colisão com caminhonete

Um homem de 38 anos sofreu ferimentos graves, após a moto que ele conduzia sofrer uma colisão traseira por uma caminhonete Nissan Frontier, dirigida por uma mulher, que não teve a idade divulgada.

O acidente ocorreu na avenida João Bento, esquina com a rua Mato Grosso, no centro de Campo Mourão. Ambos seguiam pela avenida João Bento, sentido Sesc/Lanchonete Tio Patinhas.

A moto, da marca Yamaha MT 300 cilindradas, seguia um pouco à frente da caminhonete. Ao chegar no cruzamento com a rua Mato Grosso, a condutora da Frontier acabou batendo na traseira da moto, lançando o motociclista no asfalto.

Com ferimentos graves, ele foi atendido pelo Samu e Siate. A equipe do Samu o encaminhou ao hospital. A motorista da caminhonete não se feriu.