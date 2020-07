Catador de reciclável morre atropelado na John Kennedy

Um acidente trágico na noite deste sábado, causou a morte de um andarilho, catador de reciclável, na região do Lar Paraná. O acidente ocorreu por volta das 20h10, na avenida John Kennedy, próximo ao conjunto Cohapar.

Conhecido por “João Grilo” entre os comerciantes do bairro e com idade entre 30 e 40 anos, ele estaria empurrando o carrinho pela rua e não teria sido visto pelo motorista de um caminhão-guincho, que vinha logo atrás.

Com impacto, a vítima morreu instantaneamente. A equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer a apuração das causas do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).