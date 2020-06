Caminhoneta bate na traseira de carreta parada

Uma caminhoneta da marca Ford (F-2000) bateu forte na traseira de uma carreta bitrem, que estava estacionada na avenida John Kennedy, no Lar Paraná, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista de 43 anos sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

Chovia no momento do acidente, o que acabou atrapalhando a visibilidade do motorista da caminhoneta. Ele seguia sentido Lar Paraná/Centro e disse que não viu a carreta parada.

O sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros disse que o motorista não teve ferimentos graves. “Os estilhaços de vidros causaram alguns cortes na vítima, que também reclamava de dores no tórax, mas quando chegamos ao local ele estava caminhando e aparentando estar bem”, disse o sargento.

O condutor da carreta contou que havia parado no local para comer um lanche, quando ouviu o forte impacto. A orientação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar é para que os condutores reduzam a velocidade em dias de chuva e redobrem os cuidados, principalmente à noite, quando a visibilidade fica comprometida.