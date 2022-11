Acidente na PR-487 mata moradora de Maringá

Uma mulher de 45 anos, moradora em Maringá, morreu vítima de um grave acidente na noite de sábado, na rodovia PR 487, entre Iretaama e Nova Tebas.

A mulher, identificada por Rosmari Cris Caetano, era passageira de um veículo Citroën C3, com placas de Maringá, que acabou batendo em um barranco e capotando. A motorista, de 34 anos, e mais uma mulher sofreram ferimentos leves. Uma quarta passageira saiu ilesa.

Rosmari, porém, acabou ejetada do veículo e morreu no local. Equipes do Samu foram acionadas, mas a vítima já estava em óbito. As outras mulheres que seriam moradoras em Marialva foram atendidas e encaminhadas a hospitais da região.

Com informações: Plantão Maringá