Acidente na PR-487 envolvendo moto deixa duas pessoas gravemente feridas

Um acidente envolvendo uma motocicleta com placa de Barbosa Ferraz deixou as duas pessoas que viajavam nela, em estado gravíssimo. O acidente ocorreu na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana, próximo à Fazenda Onça Parda, no inicio da noite desta segunda-feira.

O motorista do veículo que bateu na motocicleta não parou para prestar socorro. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão se deslocaram rápido ao local para prestar socorro às vítimas.

Uma delas, com fraturas expostas, precisou ser intubada no local. A outra vítima também foi atendida com ferimentos graves, e ambas foram levadas para o hospital Pronto Socorro. A moto foi parar fora da pista,

Uma equipe da Polícia Militar deu apoio na ocorrência, pois foi necessário interditar os dois lados da via enquanto os dois eram socorridos.