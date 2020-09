Acidente mata motorista e fere três na PR 553

O motorista de um GM/Celta, placas de Peabiru, acabou morrendo após o veículo sair da pista e bater violentamente em uma árvore, às margens da PR-553, entre Luiziana e Bourbônia.

Mais duas pessoas de um Fiat Uno, placas de Barbosa Ferraz, que também bateu em uma árvore tiveram ferimentos leves. O acidente ocorreu por volta das 19h40 deste sábado.

De acordo com as informações, ambos os veículos seguiam na mesma direção, sentido Luizana ao distrito de Boubôrnia, quando outro carro, e, sentido contrário saiu para fazer ultrapassagem.

Para evitar o choque frontal tanto o motorista do Fiat Uno, quando o do Celta acabaram saindo da pista, perdendo o controle a batendo forte contra duas árvores.

Com o impacto, o Celta chegou a ser dividido ao meio, causando a morte do motorista de 30 anos, identificado por Ezequiel de Souza Wanderley. A mulher dele, da mesma idade, também sofreu algumas escoriações. No Fiat Uno havia mais duas pessoas, mas elas não sofreram ferimentos graves. Equipes do Siate, Samu e outra equipe da Saúde de Barbosa Ferraz se uniram o atendimento às vítimas.