Acidente com microônibus com a equipe da futsal de Umuarama causa duas mortes na BR 376

Um trágico acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, envolvendo um microônibus ocupado pela equipe de futsal do Umuarama, um caminhão e um carro, provocou duas mortes. O acidente ocorreu por volta das 8h30, na rodovia BR-376, em Guaratuba, sentido a Santa Catarina.

Foram confirmadas 12 vítimas – 10 feridos e dois óbitos no local. A identificação ficará a cargo do Instituto Médico Legal (IML), que já foi acionado, junto com a Perícia, que apontará as causas do acidente. Não foi confirmada a quantidade de passageiros. O time do Umuarama Futsal seguia para Jaraguá do Sul, onde na noite desta sexta-feira (9) tinham jogo marcado pela Copa do Brasil.

Equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF) e de resgate permanecem no local, empenhadas no resgate e desobstrução da via. O técnico do time, Nei Victor divulgou um áudio em que diz que uma das vítimas fatais seria um atleta da base. “Me parece que duas mortes, do motorista e do menino da base. O resto bastante machucado, mas bem dentro do possível”, informou o treinador

A pista sentido a Santa Catarina continua interditada totalmente, só sendo autorizada a passagem de veículos de emergência. A fila está em cerca de sete quilômetros.

Duas aeronaves da PM de Santa Catarina foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas, porém ainda há informações da gravidade das lesões.