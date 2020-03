Ladrão é preso com produtos furtados de loja de cosméticos

A Polícia Militar prendeu nesse fim de semana, um rapaz já conhecido no meio policial, tentando vender produtos que havia furtado na madrugada de sábado da loja de cosméticos Bela Face, no calçadão de Campo Mourão.

B. foi abordado em uma borracharia, na esquina da rua Araruna e avenida Jorge Walter, onde tentava vender quatro frascos de perfumes importados, de diversas marcas.

Os produtos ainda se encontravam lacrados, e com a etiqueta da loja. Ao ser preso, o rapaz confessou ser um dos participantes do furto e indicou um outro comparsa, que também teria participação no crime.

O restante dos produtos furtados teria ficado em posse do outro ladrão, mas ele não foi localizado pela polícia. A equipe policial foi até a residência de M. B., mas nada foi localizado de ilícito. O rapaz foi encaminhado para delegacia, juntamente com os produtos apreendidos. A loja Bela Face foi arrombada duas vezes pelos criminosos na semana passada.