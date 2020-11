Idosa morre e CM chega a 43 mortes pela covid-19

Uma mulher de 60 anos morreu nesta quinta-feira, vítima do coronavírus, no hospital Santa Casa de Campo Mourão. Foi a 43ª morte pela doença no município desde o início da pandemia. Ela havia sido internada ontem.

De acordo com o Boletim divulgado nesta quarta-feira pela secretaria da Saúde, Campo Mourão tem 1.748 casos da covid-19, dos quais 1.564 estão recuperados. Apenas ontem, foram confirmados 15 novos casos e 12 recuperados.

A nível regional, são 123 mortes pela doença e 4.640 casos confirmados.