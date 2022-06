Corpus Christi: Hemonúcleo atende até na quarta e terá recesso na sexta

Por conta do feriado católico de Corpus Christi, que será celebrado na quinta-feira, 16, o Hemonúcleo de Campo Mourão manterá o atendimento até quarta-feira, 15. Com isso, a direção da unidade pede para que as pessoas antecipem as doações, fazendo o agendamento até a véspera do feriado.

Com a queda brusca de temperatura, é muito comum observar uma diminuição do estoque de sangue. Além de um comportamento mais caseiro por parte das pessoas, condições como resfriado e gripe também estão mais presentes, o que cria um quadro desfavorável para a doação.

O Hemonúcleo reforça a urgência para a doação de sangue, em especial dos tipos O-, O+ e A-. Não há substituto para o sangue e este ato de solidariedade é indispensável para salvar vidas.

A chefe do Hemonúcleo, Michele Cristine Araújo Berbet, disse que as doações continuam por agendamento e tira dúvidas de quem recebeu as vacinas contra a covid-19 e a gripe, no fim de semana.

“Ainda temos vagas para quem deseja doar até a próxima quarta-feira. Sobre a vacinação, quem recebeu a dose da gripe, o prazo para doar sangue é de 48 horas. Já contra a covid, é preciso aguardar sete dias”, explica Michele. O agendamento deve ser feito pelo telefone/WhatsApp: (44) 9 9878-3811.