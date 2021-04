​Saúde reforça importância da prevenção à meningite

A meningite é um processo inflamatório das meninges, ocasionada por vários agentes etiológicos como vírus, bactérias e fungos. É uma doença de notificação compulsória, sendo necessárias a busca ativa e investigação de casos e surtos para o seu monitoramento. Alguns agentes bacterianos possuem um grande potencial epidêmico, como, por exemplo, o meningococo.

A doença atinge as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Pode afetar pessoas de todas as idades, principalmente as crianças. A meningite chega a matar em até 24 horas, caso o diagnóstico não seja oportuno. Também provoca sequelas que incluem perda de memória, surdez, perda de visão, epilepsia, paralisia, perda de membros, danos em órgãos e cerebrais.

“Manter o calendário de vacinação em dia é fundamental para a saúde das crianças”, explica o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Ele lembra que os bebês de seis meses a um ano são os mais vulneráveis, porque ainda não desenvolveram anticorpos para combater a doença. “São várias vacinas contra meningites bacterianas no Calendário Nacional de Vacinação e os pais devem estar atentos às datas da imunização dos filhos”, afirma o secretário.

Nas décadas de 70 e 90, o Brasil foi atingido por graves epidemias de meningite. Desde então, a adoção de medidas como detecção oportuna dos casos e a educação em saúde apresentaram grande impacto para a vigilância do agravo.

CASOS

Em 2019 foram 1.818 casos e 96 óbitos no Paraná. Em 2020 foram registrados 800 casos e 48 óbitos, e neste ano, até o momento são 132 casos confirmados e 12 óbitos.

“O atual cenário da pandemia da Covid-19 contribui para a conscientização em relação aos cuidados preventivos quanto às doenças respiratórias”, afirma a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes. “Lavagem das mãos, ventilação dos ambientes e uso de máscaras, medidas amplamente divulgadas durante a pandemia, também ajudam na prevenção da meningite. Por isso reforçamos a importância da manutenção e intensificação destes cuidados”.

Ela destaca que a sensibilização da população em relação à prevenção e também dos profissionais de saúde quanto à notificação da meningite são fundamentais para o controle da doença.